Sürücüler güçlükle ilerlerken yetkililer ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ardahan’da yüksek kesimlerde sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı kısa sürede doldururken her yer beyaza büründü. Kar yağışı sonrası Ardahan’ı Karadeniz’e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

Ardahan’da kent merkezinde yağmur yağarken yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Şakir Zümre’nin torunu Ahmet Hüsnü Humbaracıbaşı: ”Selçuk Bayraktar ve SİHA’ları çok başarılı buluyorum”

Şakir Zümre’nin torunu Ahmet Hüsnü Humbaracıbaşı: ”Selçuk Bayraktar ve SİHA’ları çok başarılı buluyorum”

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