Eskişehir'de tezgahına el konulan seyyar satıcı ile zabıta ekipleri arasında gergin anlar yaşandı. Olayı görüntüleyen basın mensuplarını da görünce adeta hayrete düşen seyyar satıcı, 'Bizi gariban gördünüz diye mi böyle yaptınız' dedi.

Olay, dün Tepebaşı ilçesi İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çalışmalarını sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, seyyar satıcılık yapan bir adama müdahale etti. Tespih, yüzük, çakmak ve bıçak gibi ürünler satan adam, tezgahını zabıta ekiplerine vermek istemedi.

Seyyar satıcının tezgahına el konuldu

Zabıta ekiplerine tezgahını vermemek için direnirken görüntü çeken İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerini fark eden seyyar satıcı, bir anlığına hayrete düştü. Bu esnada bir zabıta memuru, kendilerine güçlük çıkaran adamın elindeki tezgahı zorla aldı. Hem zabıta hem de seyyar satıcı tezgahı aynı anda tezgahı çekiştirince ürünlerin bir bölümü yere saçıldı. Gerginliğin yaşandığı sırada seyyar satıcı, zabıta memuruna hitaben, 'Alma ya, ihtiyacım var diyorum. Beni uyardın mı? Uyarmadan alamazsın. Beni uyaracaksın kardeşim. Ben buraya tezgah açıyor muyum' dedi.

Sinirlenen seyyar satıcı, yere düşen kendi ürünlerini tekmeledi.

'Bizi gariban gördünüz diye mi böyle yaptınız?'

Tezgahı alınan seyyar satıcı ile bir zabıta memuru arasında tartışma yaşandı. Seyyar satıcı, elindeki şeyin tezgah olmadığını ileri sürdü. Zabıta memuru ise, 'Elindeki şey tezgah değil mi? Senin uyarılmaya ihtiyacın mı var? Kaç defa uyarıldın sen' ifadelerini kullandı. Seslerin yükseldiği tartışma sırasında zabıtayı kışkırtan seyyar satıcı, şunları söyledi:

'Bana artistlik yapma, ben adam gibi konuşuyorum. Görevinizi yapın. Bizi gariban gördünüz diye mi böyle yaptınız? 'Karşılaşacağız' diye beni tehdit ediyor. İşte böyle bir zabıta Eskişehir Büyükşehir, herkes duysun. Kameranın önünde gel karşılaşalım. Beni mi döveceksin, buyur döv.'

Zabıta ekiplerinin gitmesinin ardından bu defa kameraya dönen seyyar satıcı, 'Şu anda kamera var diye bir şey yapmadı' diye konuştu.