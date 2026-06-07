Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Prof. Dr. Esfender Korkmaz tarafından yaptırılan, Gezi parkı köprü açılışı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yoğun katılımın olduğu programda protokol üyeleri, vatandaşlar ve davetliler bir araya geldi.

Çıldır ilçesinde KAI Eğitim Vakfı kurucusu Prof. Dr. Esfender Korkmaz tarafından Karaçay Çayı üzerinde yaptırılan Gezi parkı köprü açılış programına, Akademisyen Prof. Dr. Esfender Korkmaz, Türkiye'de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Kemal Azioğlu ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Korkmaz, 'Şu anda çok duyguluyum, Çıldır'ı ve bu yöreyi seven birisi olarak bölgeye hizmet etmeyi seviyorum. İnsanların bir yerlere gelmesi zor değil ama orada kalması çok zor. Biz de elimizden geldiği kadar, yüreğimizin, imkânımızın yettiği kadar Çıldır'a dönük hizmet etmeye devam edeceğiz' dedi.

Kurdele kesiminin ardından köprü vatandaşların kullanımına açılırken, katılımcılar yeni köprü üzerinde yürüyerek incelemelerde bulundu. Bölge halkı ise hizmete giren köprünün yayaların güvenliğini arttıracağını ve daha rahat hale getireceğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.