Kars'ta yiyecek arayışına çıkan bir boz ayı, havada süzülen dron ile karşılaşınca ilginç anlara sahne oldu. O anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda dolaşan boz ayı görüntüledi. Ayı, önce havadan gelen vızıltıyı fark ederek aniden durdu. Başını yukarı kaldırıp drona uzun süre dikkatle baktı. Bu sırada temkinli bir şekilde çevresini de kontrol eden ayının tedirginliği dikkat çekti.

Kısa bir süre sonra uzaklaşmaya başlayan ayı, birkaç metre ilerledikten sonra yeniden durdu ve bir kez daha drona odaklandı. Bu davranışı, hem merak hem de tehdit algısının bir arada yaşandığını ortaya koydu.

Drona karşı net bir tepki vermeyen boz ayı, ikinci bakışın ardından hızla bölgeden uzaklaştı. Ağaçlık alanın içine doğru ilerleyen ayı, daha sonra adeta poz verircesine önce açık alana çıktı. Ardından elektrik direğinin önünde ayağa kaldı. Sonrada koşarak gözden kayboldu. O anlar anbe an kaydedildi.