Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da son günlerde yaşanan ve eğitim camiasını derinden etkileyen üzücü olayların ardından, Ağrı'nın Patnos ilçesinde öğrencilerin güvenliği için kapsamlı tedbirler hayata geçirildi.

Patnos Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçe merkeziyle birlikte köy okullarında da güvenlik önlemleri artırıldı. Okul giriş ve çıkışlarında denetimler sıklaştırılırken, okul çevreleri ve servis güzergâhlarında kontroller yoğunlaştırıldı.

Öğrencilerin daha huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamında eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, okul çevresindeki hareketlilik ekipler tarafından yakından takip ediliyor. Köy okullarında ise jandarma ekiplerinin devriye faaliyetlerini artırdığı bildirildi.

Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, merkez ve köy okullarında öğrencilerin güvenliği için tüm tedbirlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, eğitim ortamında huzurun korunmasının öncelikleri olduğunu ifade etti.