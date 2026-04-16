Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Kültür ve Sanat Yarışmaları' kapsamında gerçekleştirilen Doğu Anadolu Bölge Finali, Kars'ta büyük bir katılımla yapıldı.

Kars Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen yarışmaya 14 farklı ilden öğrenciler katıldı. Yarışmada dikkat çeken isimlerden biri de Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Sulakbahçe köyünde yaşayan Aleyna Kurtbaş oldu. Kars Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Kurtbaş, 'Şiir Okuma Yarışması'nda Kars'ı temsil ederek sahneye çıktı.

Jüri üyelerinden tam not almayı başaran genç öğrenci, etkileyici performansıyla bölge birinciliğini kazandı. Bu başarıyla Kars'ı gururlandıran Kurtbaş, aynı zamanda Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Aleyna Kurtbaş'ın elde ettiği derece, bölgedeki eğitim camiasında da büyük sevinçle karşılanırken, genç yeteneğin Türkiye finallerinde de iddialı bir performans sergilemesi bekleniyor.