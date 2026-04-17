Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan başkanlığında, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) organizasyonunda, Kars Ardahan Iğdır (KAI) Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Dr. Erdoğan Yıldırım'ın ev sahipliğinde ve Karslı iş insanlarının katılımlarıyla 'Ekonomi ve Yatırım Fırsatları İstişare Toplantısı' düzenlendi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Kars'ın sahip olduğu tarım, hayvancılık, turizm, gıda sanayii ve sınır ticareti potansiyeli çok yönlü olarak ele alındı.

Kars'ta yatırım kapasitesinin artırılması, yeni yatırımların teşvik edilmesi, üretim altyapısının güçlendirilmesi, istihdamın artırılması ve göçün azaltılmasına yönelik fırsatlar değerlendirildi. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın temel hedefleri arasında, illerin kendi potansiyelleri doğrultusunda üretim ve yatırım kapasitesinin güçlendirilmesi, katma değerin artırılması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması yer alıyor.

Program kapsamında yatırım teşviklerine ilişkin sunum, SERKA Kars Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sevgi Gündüz tarafından gerçekleştirildi. Sunumda, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı çerçevesinde Kars'ta desteklenecek yatırım alanları ayrıntılı şekilde katılımcılarla paylaşıldı. SERKA'nın resmî duyurusuna göre Kars için öne çıkan yatırım başlıkları; Asgari 300 Büyükbaş Entegre Et ve/veya Süt Hayvancılığı Yatırımı, Entegre Kaz Yetiştiriciliği ve Ürünleri İşleme Tesisi, Dört Yıldız ve Üzeri Konaklama Tesisi Yatırımı ile Kavılca Buğdayından Dondurulmuş Unlu Mamul Üretimi olarak açıklandı.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Kars'ın sahip olduğu doğal kaynaklar, tarihi miras, güçlü üretim kültürü ve stratejik konumuyla yatırım açısından önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Başkan Bozan, özellikle Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında belirlenen yatırım başlıklarının Kars'ın ekonomik geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, bu alanlarda yapılacak yatırımların hem üretimi hem de istihdamı artıracağını, genç nüfus için yeni fırsatlar oluşturacağını ve ilin kalkınma sürecine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Başkan Bozan, Kars'ın yalnızca mevcut ekonomik potansiyeliyle değil, aynı zamanda gelişmeye açık sektörleriyle de güçlü bir yatırım zemini sunduğunu belirterek, kamu desteklerinin doğru projelerle buluşmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Bozan, Ankara'da gerçekleştirilen bu toplantının, memleketle bağı güçlü olan iş insanlarının Kars'a yönelik yatırım ilgisini artırması bakımından son derece kıymetli olduğunu dile getirdi.

Kadir Bozan, toplantıya katkı sunan kurum ve katılımcılara da teşekkür ederek, ATO Başkanı Gürsel Baran'a toplantı salonunun tahsisi ve misafirperverliği dolayısıyla, KAI Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Dr. Erdoğan Yıldırım'a ev sahipliği ve katkıları dolayısıyla, Serhat Kalkınma Ajansı'na ise başarılı organizasyon ve bilgilendirici sunumları nedeniyle teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca, Karslı iş insanlarının memleketlerine yönelik yatırım süreçlerine daha aktif şekilde dahil olmalarının önemi üzerinde durulurken; Kars'ın yatırım altyapısının geliştirilmesi, yeni iş alanlarının oluşturulması ve ilin ulusal ölçekte daha güçlü bir ekonomik konuma taşınması yönünde değerlendirmelerde bulunuldu. Program, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.