Kars'ın Kağızman ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte kayısı ağaçları çiçek açtı. İlkbaharın gelişiyle birlikte doğa adeta yeniden canlanırken, ilçedeki kayısı bahçeleri beyaz çiçeklerle kaplanarak görsel bir şölen oluşturdu. Görenleri büyüleyen manzara, hem üreticilere hem de tüketicilere umut verdi.

Kağızman, Türkiye'de sofralık kayısı üretimiyle öne çıkan önemli merkezlerden biri olarak biliniyor. Bu yıl yağışların bol olması ve kış şartlarının üretim açısından olumlu seyretmesi, rekoltenin yüksek olacağı beklentisini güçlendirdi. Üreticiler, herhangi bir don veya dolu afetinin yaşanmaması halinde sezonun oldukça verimli geçeceğini ifade ediyor.

Kayısı üreticisi Emrah Atış, bu yılın umut verici başladığını belirtti. Atış, 'Yağışların yeterli olması ağaçların gelişimine büyük katkı sağladı. Şu an çiçeklenme çok güzel gidiyor. Eğer don ya da dolu gibi olumsuzluklar yaşanmazsa hem verim hem de kalite açısından çok iyi bir sezon bekliyoruz' dedi.

Kağızman kayısısının kendine has aroması ve sofralık kalitesiyle Türkiye genelinde yoğun talep gördüğünü vurgulayan üreticiler, yüksek rekoltenin piyasa fiyatlarını da olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyor. Bu durumun hem üreticinin kazancını artırması hem de tüketicinin daha uygun fiyatlarla kayısıya ulaşması açısından önemli olduğu ifade ediliyor.

Önümüzdeki haftalarda hava şartlarının belirleyici olacağını dile getiren üreticiler, özellikle ilkbahar aylarında görülebilecek ani don olaylarının risk oluşturduğuna dikkat çekiyor. Ancak mevcut şartların korunması halinde Kağızman'da bu yıl bol ve kaliteli kayısı hasadı yapılması bekleniyor.

Beyaz çiçeklerle kaplanan bahçeler, sadece üretim açısından değil, doğa turizmi açısından da dikkat çekerken, bölge halkı bu eşsiz manzarayı fotoğraflamak için bahçelere akın ediyor. Kağızman'da kayısı sezonunun bu yıl hem ekonomik hem de görsel anlamda zengin geçeceği öngörülüyor.