Mardin'in Midyat ilçesinde etkili olan sağanak yağışının ardından bazı ev ve işyerlerini su bastı. Su basan evlerden birinde mahsur kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dün etkisini gösteren yoğun sağanak yağışlarının ardından Midyat ilçesinin bazı mahallelerinde su baskınları yaşandı, araçlar sular altında kaldı. Yağış ve sel anları çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. İlçeye bağlı Ulu Cami Mahallesi'nde yağışın ardından bir evi su bastı içeride mahsur kalan kadını gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerce kadın kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de ise sel sularının yükselmesiyle bazı vatandaşlar durumu adeta eğlenceye çevirerek suda yüzdü. Bağlar Mahallesi'nde de çok sayıda aracın su altında kaldığı görüldü.