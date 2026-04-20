Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından, ilde göreve yeni başlayan öğretmenlere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

'Gençlik Sizin Eseriniz' projesi çerçevesinde Kars'a atanan ve göreve yeni başlayan toplam 442 öğretmene ulaşılırken, öğretmenlerin terörle mücadele konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Düzenlenen bilgilendirme etkinliklerinde; terör ve terör örgütlerinin yapısı, Kars'ın mevcut risk durumu, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, risk altındaki çocukların genel özellikleri ile öğretmenlerden bu süreçte beklenen sorumluluklar detaylı şekilde ele alındı. Alanında uzman emniyet personeli tarafından verilen eğitimlerde, özellikle gençlerin korunması ve erken farkındalık oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.

Eğitim sürecinde öğretmenlere, öğrencilerle kuracakları iletişimin önemi, şüpheli durumların nasıl değerlendirileceği ve ilgili birimlerle koordinasyonun nasıl sağlanacağı konularında da rehberlik yapıldı. Bu sayede öğretmenlerin sadece eğitimci değil, aynı zamanda toplumsal güvenliğin sağlanmasında önemli birer paydaş olduğu vurgulandı.

Program sonunda katılım sağlayan öğretmenlere teşekkür edilerek, günün anısına imza kalemi hediye edildi. Kars Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de farklı hedef gruplara yönelik olarak devam edeceğini belirtti.