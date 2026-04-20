Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından bir hafta boyunca yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Bir hafta süren operasyonlarda gözaltına alınan 23 zanlıdan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı operasyonlarda 82 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 938 gram uyuşturucu madde, 919 adet uyuşturucu hap ve 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.