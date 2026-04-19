TFF 2. Lig Beyaz Grubun 37. haftasında Muğlaspor, Şanlıurfaspor'u ağırladı. Atatürk Stadı'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı. Müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte tribünler karıştı. Yaşanan arbedede Şanlıurfaspor Başkanı Kemal Saraçoğlu ile birlikte kulüp yöneticilerinden Mehmet Nuri Şahin, Osman Fındık, Mehmet Erol ve Sertaç Kaya'nın yaralandığı öne sürüldü. Polis ekipleri, yaşanan arbedeyi sonlandırmak için büyük çaba harcadı. Tribünlerden güçlükle çıkartılan Şanlıurfaspor yöneticilerinin, polis korumasına alındığı öğrenildi.

Öte yandan bazı Muğlaspor yöneticilerinin de arbedeyi sonlandırmak için çaba harcadıkları belirtildi.