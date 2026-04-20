Adıyaman'da, 4 aracın bir birine girmesi sonucu zincirleme trafik kazası yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Valilik Kavşağında 4 araç bir biriyle çarpışarak zincirleme trafik kazasının yaşanmasına neden oldu. Yaşanan kazadan dolayı yol trafiğe kapandı. Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda araçlar yoldan kaldırıldı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.