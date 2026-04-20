Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Doğa Dedektifleri İş Başında' projesiyle öğrenciler çevre bilinci kazanıyor. Proje kapsamında şehirdeki özel bir okulda düzenlenen eğitimde miniklere doğayı korumanın önemi anlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara çevre bilinci kazandırmak amacıyla hayata geçirilen 'Doğa Dedektifleri İş Başında' eğitim programı, şehirdeki özel bir okulda gerçekleştirildi. Program kapsamında öğrencilere çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve belediyenin bu alandaki çalışmaları anlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen projede eğitim içerikleri, daire personelleri Duygu Buruk, Kıvanç Arslan ve Mikail Şamlı tarafından hazırlandı. Programda sunumu gerçekleştiren Duygu Buruk, öğrencilere ormanların, akarsuların ve doğal yaşamın korunmasına yönelik bilgiler aktararak çevre temizliğinin önemine dikkat çekti.

Geleceğin çevre dedektifleri yetişiyor

Eğitim programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program sonunda Erk Kayabaş ve Müge Türkeli Kuğu, öğrencilere Besim Dutlulu'nun selamlarını ileterek çeşitli hediyeler takdim etti.

'Daha yeşil bir Manisa mümkün'

Çocuklara yönelik projelere önem verdiklerini belirten Erk Kayabaş, 'Küçük ellerin büyük işler başarabileceğini unutmamalıyız. Biz doğayı korursak doğa da bizi korur. Hep birlikte daha yeşil ve daha mavi bir Manisa'yı inşa edebiliriz' dedi. Kayabaş ayrıca öğrencilere enerji tasarrufu ve su kaynaklarının korunması konusunda çağrıda bulunarak tüm çocukları 'çevre dedektifi' olmaya davet etti.

Programın sonunda Okul Müdürü Esra Cinbiş tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi heyetine teşekkür belgesi takdim edildi. Etkinlik, öğrencilere verilen hediyeler ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.