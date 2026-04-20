Turgutlu Belediyespor, normal sezonu 2'nci sırada tamamladı. Son maçta gelen net galibiyetle gözler şimdi play-off çeyrek finalinde Yalova VIP eşleşmesine çevrildi.

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi normal sezonunun son maçında Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u 79-66 mağlup ederek sezonu 2'nci sırada tamamladı ve play-off'a güçlü bir giriş yaptı.

Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alan kırmızı-siyahlılar, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 13 sayı farkla kazanarak Süper Lig hedefini bir kez daha ortaya koydu.

Karşılaşmada takım kaptanı Yağmur Öztürk 26 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle yıldızlaşırken, Ronahi Zilan Kıran 15 sayı, Kennedi Maci Jackson 14 sayı ve Mikayla Cowling 13 sayı, 14 ribaund, 5 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Cowling'in double-double performansı dikkat çekti.

Ayla öğretmen unutulmadı

Turgutlu ekibi karşılaşmaya 'Başımız sağ olsun Turgutlu, mekanın cennet olsun Ayla Öğretmen' yazılı pankartla çıktı. Tribünlerde ise 'Bir çocuk, bir öğretmen! Güven ve huzurla okula gidemezse nereye gider?' ifadeleri yer aldı. Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve öğrenciler için maç öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Sezonu 2'nci sırada tamamlayan Turgutlu Belediyespor, play-off çeyrek finalinde Yalova VIP ile eşleşti. İlk maç 25 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'de Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak. İkinci karşılaşma ise 28 Nisan Salı günü saat 20.00'de 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılacak. Seride iki galibiyet alan takım yarı finale yükselecek.

'Hedefimiz net: Süper Lig'

Başantrenör İstemihan Örücü, sezon boyunca ortaya konan emeğin karşılığını aldıklarını belirterek, 'Normal sezonu 2'nci tamamladık. Şimdi hedefimiz play-off'ta önce final, ardından Süper Lig. Takımımıza destek olan herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Kulüp Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise takımın başarısından gurur duyduklarını ifade ederek Süper Lig yolunda kararlılıkla ilerleyeceklerini söyledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da kadın basketbol takımının sezon boyunca ortaya koyduğu performansın takdire şayan olduğunu belirterek, play-off sürecinde de takıma desteklerinin süreceğini kaydetti.