Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sosyal medya ile WhatsApp ve Telegram gruplarında okullarda eylem yapılacağına yönelik paylaşımlar paniğe neden oldu. Söz konusu iddialarla ilgili başlatılan incelemede, 20 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, sosyal medya platformlarının yanı sıra, WhatsApp ve Telegram grupları üzerinden okullarda eylem yapılacağına dair paylaşımların yayılması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, paylaşımları yaptığı iddia edilen şüpheli A.S.'nin Karadeniz Ereğli'deki ikametinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.