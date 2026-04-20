Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 24-25 Nisan Kara Savaşları için Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ve Çanakkale'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini söyledi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Anadolu Hamidiye Tabyası'nda çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Tabyalarda, Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirilecek. Çanakkale Savaşlarının yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ise 24-25 Nisan Kara Savaşları törenleri kapsamında anma törenleri düzenlenecek. Tarihi Alan Başkanı Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda etkinlikleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir yaptığı konuşmada, '111 yıl önce Mehmetçik bu topraklarda büyük bir zafere imza atmış ve Çanakkale'yi hem denizden hem karadan hem havadan hem denizin altından geçilmez yapmıştır. O büyük kahramanları bir kez daha hürmetle, saygıyla ve rahmetle hatırlayacağız. 20'den fazla ülkeden de bu törenlere katılım olacak. Özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda'dan çok önemli sayıda katılım olacak ve yine her zaman olduğu gibi önce Türk tarafı olarak bizim törenlerimizi icra edeceğiz ve arkasından da hem İngiltere hem Fransa hem Avustralya hem Yeni Zelanda anıtlarında törenlerimiz olacak. 111 yıl önce bu topraklarda büyük bir savaş vardı. Burada Çanakkale 'geçilmez' yapıldı ama çok büyük bedeller ödedik. Türkler haklı ve açık bir zafer kazandıktan sonra bu savaşın olduğu topraklar, şimdi huzurun, barışın, esenliğin diyarı oldu. Bu topraklarda Çanakkale Boğazı o büyük kahramanların sayesinde özgürce akıyor. Aynı şekilde o büyük kahramanların karşısında o dönem savaşmış olanlar da şu anda bu topraklarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle Mehmetçik'le yan yana koyun koyuna yatmakta ve bu toprakların evlatları olmuşlardır. Biz onların hatıralarına da saygı duyup sahip çıkıyoruz' dedi.

Etkinlikler hakkında bilgiler veren Alan Başkanı Kaşdemir, '23 Nisan'da önemli günde Hamidiye Tabyaları'nda çok önemli etkinlikler olacak. Onun öncesinde 22 Nisan akşamı saat 20.30'da Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde saat 20.30'da herkesin çok yakından tanıdığı, özellikle gençlerin çok ilgi duyduğu Turan Etno Grubu sahne alacak, bizlerle beraber olacak. Yine biz bayraklarımızla o etkinliğe katılacağız. Bununla birlikte 23 Nisan günü saat 14.30'da Çanakkale Hamidiye Tabyası'nda Turan Etno Grubu açık havada sahne alacak. Yine bayraklarımızı alıp buraya geleceğiz. Bununla birlikte saat 16.00'da da Türk Yıldızları gösterisi olacak. Yine heyecanlanacağız. Türk Yıldızları bize bir kez daha gurur verecek. Onları yine Çanakkale'de, Çanakkale'nin semalarında misafir edeceğiz. Dolayısıyla Tarihi Alan Başkanlığı olarak bütün Çanakkaleli hemşehrilerimizi bu etkinliklere davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.