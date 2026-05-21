Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce Assos Antik Liman Yolu'nda sıcak asfalt çalışmaları başladı.

Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce kırsalda yaşayan vatandaşların güvenli ve konforlu seyahat edebilmeleri için yollara sıcak asfalt dökme çalışmalarına devam ediliyor. Yapılan açıklamaya göre Ayvacık Behramkale Köyü Assos Antik Liman Yolu'nda 1 kilometrelik sıcak asfalt serim çalışmalarına başlandı.

İl Özel İdaresinden yapılan duyuruda 'Assos Antik Liman Yolu'nda Konfor Başlıyor! Tarihe ve turizme açılan yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için aşkla çalışıyoruz. Ulaşımda kolaylık, Assos'a çok yakışacak' ifadelerine yer verildi.