Çanakkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri yaralı halde bulunan; 2 kumru, 1 kerkenez, 2 kaya güvercini kuşunun tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanıyla yeniden buluşturdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından; sağ gözünden yaralı halde bulunan 1 kumru, bitkin halde bulunan yavru 1 kumru, Lapseki'de insan müdahalesi sonucu uçma telekleri zarar gören genç 1 kerkenez, zayıf ve bitkin halde bulunan 2 kaya güvercini tedavileri için koruma altına alındı. Kuşların beslenmeleri ve sağlık kontrolleri, uzman ekipler tarafından titizlikle gerçekleştirildi. Gerekli tedavi süreçlerinin ardından sağlığına kavuşan kuşlar DKMP Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince doğal yaşam alanına salındı.

Çanakkale DKMP Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında: 'Yaban hayatının sürdürülebilirliği için doğal işleyişe müdahale edilmemesi gerektiğini hatırlatır; duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza ve süreçte görev alan personelimize teşekkür ederiz' ifadelerine yer verildi.