Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 86 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Kangal'dan Divriği istikametine gitmekte olan Bayram Poyraz (86) yönetimindeki 38 TR 225 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Bayram Poyraz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.