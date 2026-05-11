Muş'un Üçevler bölgesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan beyaz sansar görüntülendi.

Muş'ta nadir görülen yaban hayvanları arasında yer alan beyaz sansar, Üçevler bölgesinde görüntülendi. Doğal yaşam alanında kısa süreliğine ortaya çıkan sansar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Bölgede doğada gezen bir vatandaş tarafından fark edilen beyaz sansar, bir süre sonra gözden kayboldu. İnsanlardan uzak yaşamayı tercih eden ve bölgede oldukça nadir rastlanan türün görüntülenmesi, doğaseverler arasında heyecana neden oldu.