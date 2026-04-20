Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde, Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eserlerinden oluşan 'Takvim Tasarımları' başlıklı sergi sanatseverlerle buluştu.

Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Fuaye Alanı'nda açılan sergi, Tasarım Bölümü Görsel Tasarım II dersi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmalardan oluştu. Etkinliğe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan Taşkın, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Sergide, öğrencilerin özgün fikirleriyle tasarladığı takvim çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Çalışmalar, hem estetik hem de tasarım açısından dikkat çekerken, ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

Dersin öğretim üyesi Öğr. Gör. Mülkiye Özgür Kerkük, sergide yer alan eserlerin hazırlık süreci ve teknik detayları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Etkinlik, sergi alanındaki çalışmaların incelenmesinin ardından sona erdi.