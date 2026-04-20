Gebze Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen Tedarikçi Günleri programında, firmalar iş birliği ve ticari bağlantıların güçlendirilmesine yönelik karşılıklı iş geliştirme imkanları değerlendirildi.

Gebze Ticaret Odası, üyelerinin kamu ve özel sektör alımlarından daha etkin şekilde yararlanmasını sağlamak ve yerel firmaların ticari kapasitesini artırmak amacıyla yürüttüğü Tedarikçi Günleri programı kapsamında, Torun Metal ile önemli buluşmaya ev sahipliği yaptı. Gebze Ticaret Odası hizmet binasında gerçekleştirilen program; Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın'ın katılımıyla düzenlendi. Program çerçevesinde, Torun Metal'in satın alma birimi ile üyeleri bir araya getirilerek, firmanın tedarik zinciri ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet gösteren işletmeler arasında birebir iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Organizasyon kapsamında katılımcı firmalar; ürün ve hizmetlerini doğrudan satın alma yetkililerine sunma imkanı elde ederken, yeni iş bağlantıları kurma, potansiyel iş birliklerini değerlendirme ve ticari ilişkilerini geliştirme fırsatı buldu. Gerçekleştirilen görüşmelerde; üretim kapasitesi, kalite standartları, tedarik süreçleri ve sürdürülebilir iş birlikleri gibi başlıklar ele alındı.

Pazara erişim kolaylığı

Gebze Ticaret Odası olarak hayata geçirilen Tedarikçi Günleri programı; üyelerin kurumsal firmalarla doğrudan temas kurmasını sağlayarak, pazara erişimlerini kolaylaştırmayı ve rekabet güçlerini artırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda düzenlenen buluşmalar, yerel işletmelerin büyük ölçekli firmaların tedarik zincirine dahil olmasına katkı sunarken, bölgesel ekonomik hareketliliğin güçlenmesine de zemin hazırlamaktadır. Gebze Ticaret Odası, üyelerinin iş geliştirme süreçlerine katkı sunan, somut çıktılar üreten ve sürdürülebilir ticari ilişkiler kurulmasını destekleyen Tedarikçi Günleri programını önümüzdeki dönemde de farklı sektör ve firmalarla sürdürmeye devam edecek.