Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Alikahya TEM Bağlantı Yolu Projesi'nde altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında Albay Karaosmanoğlu Caddesi'nde yağmursuyu altyapı çalışmaları tamamlanırken, TEM ile cadde kesişiminde iksa kazık imalatları bitirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımları kapsamında yapımı devam eden Alikahya TEM Bağlantı Yolu Projesi'nde sahadaki imalatlar devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Albay Karaosmanoğlu Caddesi'nde yağmursuyu altyapı imalatları tamamlanırken, TEM Otoyolu ile cadde kesişim noktasında da iksa kazık imalatları sona erdi.

Taş duvar ve menfez imalatları sürüyor

Proje alanında taş duvar ve menfez imalatlarının ise devam ettiği bildirildi. Yağmur suyu altyapısının tamamlanmasıyla bölgede özellikle yoğun yağış dönemlerinde su tahliyesinin daha düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Sürdürülen taş duvar ve menfez imalatlarıyla da yolun zemin dayanımının artırılması ve su geçiş noktalarının daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Kuzey ve güney aksları arasında bağlantı sağlanacak

Projenin tamamlanmasıyla Alikahya'nın kuzey ve güney aksları arasında doğrudan bağlantı kurulması planlanıyor. TEM Otoyolu nedeniyle oluşan ulaşım kopukluğunun giderilmesi ve bölge trafiğinin rahatlatılması da projenin hedefleri arasında yer alıyor.