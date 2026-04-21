Elazığ'da düzenlenen 'Bağımlılık' temalı yarışmada derece giren öğrencilere ödülleri verildi.

Milli Eğitm Bakanlığı ve Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi' kapsamında 'Bağımlılık' temalı yarışmanın ödül töreni, gerçekleştirildi. Ödül programına Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin ile Yeşilay Cemiyeti Elazığ Şube Başkanı Harun Gündüz de katıldı. Yarışmaya ilde toplam 156 eser başvuruda bulunurken; görsel ve edebi kategorilerde ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde ayrı ayrı değerlendirilen eserler arasından komisyon tarafından belirlenen birinciler ödüllendirildi.

İl birincisi olan öğrencileri kutlayan Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin her öğrencinin sadece akademik alanda değil; sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda da çocuklarımızı görmek istediklerini ifade etti.

Öğrencilere ödülleri ve plaketleri İl Milli Eğitim Şahin ve Gündüz tarafından takdim edildi.