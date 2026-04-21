Elazığ'da düzenlenen 2026 yılı İl Su Kurulu Toplantısı'nda su kaynaklarının korunması, verimli kullanımı ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik başlıklar çok yönlü olarak ele alındı.

Su kaynaklarının etkin, verimli ve sürdürülebilir yönetimi hedefi doğrultusunda; Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Taner Kemençe ve konu uzmanlarının katılımıyla, program gerçekleştirildi. Programın ilk bölümünde, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim ve bilgilendirme toplantısında; su verimliliği sisteminin kurulması, izlenmesi ve belgelendirilmesine yönelik süreçler ile il düzeyinde hazırlanması gereken planlara ilişkin yükümlülükler ele alındı. İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, uygulamaya dönük teknik hususlar ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Eğitim programının ardından Vali Yardımcısı Muhammed Sait Baytok başkanlığında; İl Su Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Elazığ'da su kaynaklarının korunması, verimli kullanımı ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik başlıklar çok yönlü olarak ele alındı. Gerçekleştirilen programla; su yönetiminde planlı yaklaşımın güçlendirilmesine, veri temelli karar alma süreçlerinin yaygınlaştırılmasına ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.