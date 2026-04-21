Gölbaşı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı farklı etkinliklerle kutlanacak. Kortej yürüyüşünden sirke, animasyondan sahne gösterilerine kadar birçok program çocuklarla buluşacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gölbaşı'nda birbirinden farklı etkinliklerle kutlanacak. Atatürk Sahil Parkı'nda gerçekleştirilecek program kapsamında gün boyu sürecek etkinlikler, çocuklara güzel bir bayram yaşatmayı hedefliyor. Saat 12.00'de başlayacak kutlamaların, bando ekibi ve karakterlerin yer aldığı kortej yürüyüşüyle başlayacağı belirtildi. Ardından animasyon gösterileri ile sahne programı devam edecek. Gün içerisinde Moğolistan Sirki gösterileri, jonglör performansları, balon ve sihirbaz gösterileri ile tek teker bisiklet şovları çocuklarla buluşacak.

Etkinliklerin, 17.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek animasyon gösterileri ve kapanış programıyla sona ereceği açıklandı.

Sahne programlarının yanı sıra gün boyunca alanda kurulacak etkinlik alanları da çocuklarla buluşacak. Bando ekibi performansları, çocukların fotoğraf çektirebileceği karakterler, yüz boyama alanı, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları, şişme oyun parkı ve simülasyon araç deneyim alanı ile bayram etkinliklerinin gün boyu devam edeceği dile getirildi.

'23 Nisan, dünyada eşi benzeri olmayan çok özel bir gündür'

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda geleceğin teminatı olan çocuklara verilen değerin en önemli göstergesi olduğunu belirterek, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği, dünyada eşi benzeri olmayan çok özel bir gündür. Bizler de Gölbaşı Belediyesi olarak bu anlamlı günü çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturacak, onların hayal dünyasını zenginleştirecek etkinliklerle kutlamak istedik. Amacımız; çocuklarımızın neşeyle, güvenle ve sevgiyle büyüdüğü bir Gölbaşı inşa etmektir. Bu kapsamda hazırladığımız programda hem eğlendirici hem de sosyal yönü güçlü etkinliklere yer verdik. Ailelerimizin de çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirebileceği bir ortam oluşturduk. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. Gelin, bu bayramda çocuklarımızın mutluluğunu birlikte büyütelim' ifadelerini kullandı.