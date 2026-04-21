Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta 2 minibüsün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı yönüne seyreden Güven E.'nin kullandığı 56 AN 600 plakalı minibüs ile Titreyengöl Caddesi'nden Sorgun Bulvarı'na çıkan Osman M.S.'nin kullandığı 07 BZC 717 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA