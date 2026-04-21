Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza dün gece saatlerinde, Liman Mahallesi 39. Sokak ile 38. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.O. idaresindeki 07 BAK 916 plakalı motosiklet ile U.T.'nin kullandığı 07 BB 953 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada sürücüler ve motosikletlerden birinde yolcu olarak bulunan N.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.