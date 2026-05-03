Anadolu'nun dört manevi direğinden biri olarak kabul edilen Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli'yi anma programları kapsamında düzenlenen 'En Sevgiliye Şiir-Kur'an Gecesi', vatandaşları manevi yolculuğa çıkardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kastamonu Valiliği ile Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı tarafından, Hz. Pir Şeyh Şa'ban-ı Veli'nin vuslatının 456'ncı yılı çerçevesinde, 31'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası etkinlikleri kapsamında 'En Sevgiliye Şiir-Kur'an Gecesi' düzenlendi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen gecede, İstanbul Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu, İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii İmam Hatibi Halil Necipoğlu, İstanbul Büyük Çamlıca Camii Müezzini Mustafa Alphayta, İstanbul Büyük Çamlıca Camii Müezzini Hüseyin Akbulut ve Kastamonu Kuzeykent Ulu Cami Müezzini Kadir Demirci tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi. Programın devamında Kastamonu Kuzeykent Ulu Cami Müezzini Kadir Demirci tarafından edilen duayla eller semaya açıldı .

Daha sonra programda sahne alan Şair Dursun Ali Erzincanlı, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli'nin manevi huzurunda bulunmanın kendileri için büyük bir şeref olduğunu dile getirdi. Konuşmasının ardından Erzincanlı, okuduğu şiirleriyle katılımcıları manevi bir yolculuğa çıkardı.

Gecede konuşan Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Çiftçi ise, 31. Uluslararası Şeyh Şa'ban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası etkinliklerine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

İstanbul Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu ise Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli'nin vuslat yıl dönümleri vesilesiyle düzenlenen programlara her yıl katıldıklarını ifade etti. Bu anlamlı organizasyonların manevi atmosferine dikkat çeken Balcıoğlu, etkinliklerin her geçen yıl daha geniş katılımla ve daha güçlü bir birlik ruhuyla icra edildiğini belirterek, 'Bu vesileyle bizleri bu anlamlı programlara davet eden, organizasyonda emeği ve katkısı bulunan herkesi gönülden kutluyor, teşekkür ediyorum' dedi.

Programın sonunda katılımcılara Vali Meftun Dallı ile diğer davetliler tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.