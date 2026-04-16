Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetişen ve içerdiği aromasıyla dünyada ün kazanan Taşköprü sarımsağının zararlı otlardan arındırılmasına başlandı.

Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağında yeni sezonun ardından bakım çalışmaları hız kazandı. Türkiye'nin en kaliteli sarımsaklarının yetiştirildiği Taşköprü'nün bereketli topraklarında, zararlı otlardan arındırma amacıyla kazma işlemleri sürüyor.

Tarlalarda sabahın erken saatlerinden itibaren mesaiye başlayan günlükçü kadınlar, sarımsağın sağlıklı gelişimi için büyük emek harcıyor. Taşköprü sarımsağı, kendine özgü aroması, uzun raf ömrü ve yüksek kalitesiyle hem yurt içinde hem de uluslararası pazarda büyük ilgi görüyor. Üreticiler, sezon boyunca yapılan bakım çalışmalarının verimi artıracağını belirtiyor.

Yetkililer, doğru bakım ve zamanında yapılan tarımsal müdahalelerin ürün kalitesini doğrudan etkilediğine dikkat çekerek, sarımsak üretiminde emeğin büyük önem taşıdığını vurguladı.