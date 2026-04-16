Samsun'da kalp krizi geçiren bir hastanın imdadına Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter yetişti. Hasta hızlıca helikopterle alınarak hastaneye yetiştirildi.

Ladik ilçesinde yaşayan ve kalp piliyle hayatını sürdüren 55 yaşındaki Salih Torun, göğüs yoğun ağrı şikayetiyle 112'yi aradı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen hasta için Samsun merkezden ambulans helikopter havalandı. Ladik ilçesine havalanan helikopter zaman kaybetmeden hastayı Samsun Şehir Hastanesi'ne nakletti. 55 yaşındaki hasta tedavi altına alındı. Ambulans helikopter personeli hayat kurtarmaya devam ediyor.