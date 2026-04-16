Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) bünyesinde faaliyet gösteren Sivas AB Bilgi Merkezi iş birliğiyle, gençlerin dijital becerilerini geliştirmeyi hedefleyen etkinlik hayata geçirildi.

'Dijital Çağda Genç İletişimciler: İçerik Üretimi, Beceri Gelişimi ve Dijital Fırsatlar' programı, üniversite öğrencileri ve genç iletişimcileri sektörün uzman isimleri bir araya getirdi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı ve Sivas AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Banu Konk, AB Bilgi Merkezleri ağının Türkiye'de 19 ilde faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, Dijital Çağda Genç İletişimciler etkinliğinin başarılı geçmesini temenni etti.

Etkinlik kapsamında; AB Dijital Hizmetler Yasası, dijital içerik üretimi, sosyal medya stratejileri, dijital pazarlama ve platformlarda içerik sorumluluğu gibi güncel konular detaylıca ele alındı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gülmez, Doç. Dr. Ömer Aydınlıoğlu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Derya Biçer tarafından gerçekleştirilen sunumlarda, AB Dijital Hizmetler Yasası ve dijital platformlarda güvenilir, etik içerik üretimi konuları anlatıldı.

Ekonomik boyut ve bilinçli kullanım

İki aşamalı programın uygulama kısmında, dijital içerik üretiminin ekonomik boyutuna yönelik uygulamalı bilgiler aktarılarak, gençlerin dijital dünyada sadece birer tüketici değil, bilinçli ve sorumlu bireyler olarak yer almaları hedeflendi. Avrupa Birliği'nin dijital dönüşüm ve medya okuryazarlığı öncelikleri doğrultusunda kurgulanan etkinlik, gençlerin eleştirel düşünebilme ve doğru bilgiye ulaşma becerilerini artırmayı amaçlıyor. Bu çalışma ile Sivas'taki genç iletişimcilerin dijital dünyadaki fırsatları fark etmeleri ve bu mecralarda etik kurallar çerçevesinde varlık göstermeleri için önemli bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

'Dijital Çağda Genç İletişimciler: İçerik Üretimi, Beceri Gelişimi ve Dijital Fırsatlar' başlıklı eğitim programı, düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi. Dijital pazarlama, sosyal medya stratejileri ve içerik sorumluluğu gibi konularda yoğun bir eğitim alan genç iletişimcilere sertifikaları; STSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bekir Çam, Yönetim Kurulu Üyeleri Barış Çiftçi ve Fatih Kaya ile Genel Sekreter Serhat Ay tarafından takdim edildi.