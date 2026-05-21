Sivas Belediyesi tesisinde kadınlara özel düzenlenen organizasyonda yemek masası üzerinde yapılan zumba dansının ardından sorumlu görevinden alındı, Sivas Belediyesi konuyla ilgili hukuki süreç başlattı.

Sivas Belediyesi'ne ait bir sosyal tesiste çekildiği ileri sürülen görüntüler dikkat çekmişti. Bir sağlıklı yaşam merkezi tarafından Anneler Günü dolayısıyla kadınlara yönelik organizasyonda, zumba eğitmeni tarafından masasının üzerinde zumba dansı yapılmıştı. Organizasyona katılan kadınlarında eşlik ettiği dansın görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Sivas Belediye Başkanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada birim sorumlusunun görevden uzaklaştırılarak hukuki süreç başlatıldığı belirtildi. Firma sahibi ise etkinliğin kadınlara özel bir organizasyon olduğunu dikkat çekerek suçlamalara cevap verdi.

Birim sorumlusu görevden alındı

Yapılan yazılı açıklamada, 'Belediyemize ait sosyal tesislerdeki VIP Salonu'nda gerçekleştirilen bir etkinlikte, kurumsal değerlerimize ve toplum ahlakına yakışmayan, uygunsuz görüntülerin ortaya çıkması tarafımızca üzüntüyle karşılanmıştır. Yapılan ilk incelemelerde etkinliği düzenleyen tamamı kadın olan grubun yemek servisinin ardından özel görüşme yapacaklarını beyan ederek tesis görevlilerimizi ve garsonlarımızı salona girmemeleri konusunda uyardığı, görevlilerimizin bu iyi niyetli yaklaşımını suistimal ederek söz konusu uygunsuz davranışları sergiledikleri tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanı olan tesislerimizin, bu tarz ciddiyetten uzak davranışlarla anılmasını kesinlikle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Konuya ilişkin gerekli idari inceleme başlatılarak ilgili birim sorumlusu görevden uzaklaştırılmış olup, hukuki süreç de titizlikle yürütülmektedir' ifadelerine yer verildi.

Firma sahibi: 'Spor seansımız olacağını belirttik'

Sağlıklı Yaşam Merkezi Sahibi Ayşegül Bastık, haklarındaki iddia ve suçlamaları kabul etmeyerek, organizasyon öncesi spor seansları olacağını belirttiklerini ifade edip, neden oldukları yanlış anlamadan dolayı özür diledi. Bastık, eğitmenlerinin boyu kısa olduğu ve kadınların kendisini görebilmeleri için masanın üzerine çıkmak zorunda kaldığını vurgulayarak, 'Üyelerimizin talebiyle Anneler Günü'ne özel bir kahvaltı etkinliği düzenlemiştik. Bu etkinlikte spor seanslarımızın olacağını belirttik. Etkinliği belediyenin sosyal tesisinde yaptık. Çok güzel bir etkinlikti fakat basına çok farklı şekilde lanse edilmiş. Burada spor eğitmenimize dansöz iması oluşturulmuş. Orada boyu yetişmediği için masaya çıkmasını ahlaksızlık olarak kabul etmiyoruz. Biz bu tarz değerlere çok dikkat ederiz. Burada belediyeyi ve bizi karalamak adına çok farklı lanse edilmiş. Burada yanlış anlaşıldığımız için toplumdan özür diliyoruz. Tamamen eğlenceli vakit geçirmek amacıyla düzenlenmiş bir etkinliktir. Bayanlara özel bir etkinlikte çok büyük bir ahlaksızlık yapılmış gibi mahremiyeti çiğneyip basına bu şekilde yansıtılmasını biz kınıyoruz. Bunu biz yanlış anlattıysak özür diliyoruz. Böylesi bir durum daha önce yaşanmadı, bundan sonrasında da yaşanmayacağının sözünü veriyoruz. Biz bu tarz bir etkinlik yapacağımızı bildirerek bir izin istedik. Bu konuda bilgileri vardı. Burada üyelerimizin de dans ettiği görüntüler var' ifadelerine yer verdi.