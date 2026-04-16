Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 22-26 Nisan'da ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'e belediye başkanlarını davet etti. ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal ve Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde YÖREX'in hazırlık çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaşan Başkan Ali Çandır, YÖREX'te destekleri nedeniyle belediye başkanlarına teşekkür etti. Çandır, YÖREX'in 17 yıldır daha da büyüyerek yoluna devam ettiğini belirterek, 'YÖREX, Anadolu'nun üretim gücünü ve kültürel zenginliğini Antalya'dan dünyaya taşıyan güçlü bir organizasyon. Destek veren tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.

Büyükşehir, stand açacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, YÖREX'in Antalya'nın markası haline geldiğini belirterek, 'YÖREX, sadece bir fuar değil, yerel değerlerimizin tanıtıldığı önemli bir organizasyon. Antalya'nın bu güçlü markasına destek vermeye devam edeceğiz' dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin standının YÖREX'te yer alacağını belirten Özdemir, çalışmaları nedeniyle Başkan Çandır'a teşekkür etti.

Kepez ve Muratpaşa belediyesi YÖREX'te

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, YÖREX'in yerel üreticiler için önemli bir fırsat sunduğunu ifade ederek, 'Antalya'nın markası YÖREX'in her yıl daha da büyümesi gurur verici. Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz' diye konuştu. Kocagöz, Kepez Belediyesi'nin YÖREX'te standının olacağını ve el emeği göz nuru yerel ürünleri ziyaretçi ile buluşturacaklarını söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, YÖREX'in kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağladığını belirterek, 'Bu değerli organizasyon Antalya'nın tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. YÖREX'in gelişimini destekliyoruz' dedi. Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin YÖREX'te stant açacağını belirterek, ziyaretçilere davette bulundu.

Döşemealtı halısıyla YÖREX'te

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, YÖREX'in coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımında önemli rol oynadığını vurgulayarak, 'YÖREX, yerel değerlerimizin korunması ve ekonomiye kazandırılması açısından çok kıymetli bir platform' dedi. Menderes Dal, Döşemealtı Belediyesi'nin de coğrafi işaretli Döşemealtı Halısı ve yöresel ürünleriyle YÖREX'te stant açacağını belirtti.

Çandır fasulyesi YÖREX'te

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, YÖREX'in Antalya'nın ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağladığını belirterek, 'Antalya'nın markası YÖREX'in büyüyerek yoluna devam etmesi hepimiz için büyük bir kazanım' dedi. Cem Kotan, Konyaaltı Belediyesi'nin YÖREX'te stant açarak coğrafi işaret başvurusu yaptıkları Çandır Fasulyesi ikramında bulunacaklarını belirtti.