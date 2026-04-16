Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), e-YDTS sınavını Türkiye'de ilk kez yapacak. Sınav başvuruları 16-28 Nisan tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesinden yapılabilecek.

ÖSYM, Türkiye'de bir ilk olarak Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'nın (e-YDTS) 9 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan e-YDTS'nin bilgisayar tabanlı bir Türkçe yeterlilik sınavı olarak, modüler becerilere dayalı bir yaklaşımla sınava katılan adayların dil becerilerini Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (D-AOBM) ile uyumlu bir şekilde ölçeceği belirtildi.

B2, C1 ve C2 seviyelerinde geçerli ve güvenilir bir Türkçe yeterlilik sertifikası sunulacak

Bu doğrultuda sınavın adaylara B2, C1 ve C2 seviyelerinde geçerli ve güvenilir bir Türkçe yeterlilik sertifikası sunması amaçlanıyor. e-YDTS; eğitim kurumları, meslek kuruluşları, devlet kurumları ve diğer ilgililer için değerlendirme kriterleri, geçerlilik ve güvenilirlik açısından uluslararası standartlarla karşılaştırılabilir bir araç sağlamayı hedefliyor. Ayrıca e-YDTS'nin D-AOBM'de yer alan 4 hedef dil kullanım alanından eğitim ve mesleki dil kullanım alanlarına yönelik bir içeriğe sahip olacağı ifade edildi. Sınavın Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında yapılacağı dile getirilirken, sınava başvuruların ise 16-28 Nisan tarihleri arasında olacağı açıklandı. Adayların başvurularını 16 Nisan günü saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sanalpos.osym.gov.tr adresinden yapabileceği dile getirildi.

Kapasite sınırlı olacak

Sınava başvuracak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olacak. Sınav için kontenjan Ankara'da 652, İstanbul'da 200, İzmir'de 48 ve Adana'da 100 olarak belirlendi. Ayrıca adayların sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edileceği, kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırmasının sistem tarafından engelleneceği ve sınav ücreti ödeme sürecinin sonlanacağı ifade edildi.