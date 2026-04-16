Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, okul güvenliğine yönelik alınacak tedbirlerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü ve ilgili birim amirleri katıldı.

Toplantıda, okullarda ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılması, okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler, aileler, kolluk birimleri ve ilgili kamu kurumları arasında erken uyarı ve müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Ayrıca çocukların davranışlarında oluşabilecek risk işaretlerinin zamanında fark edilmesi, aile-okul-kamu ve sivil toplum iş birliğinin geliştirilmesine yönelik kararlar alındı.

Vali Aydoğdu, toplantıda yaptığı değerlendirmede, çocukların huzur ve güven içinde eğitim almasının öncelikleri olduğunu belirterek, ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde hareket edeceğini ifade etti.