Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in başkanlığında, 81 ilin valisinin katılımıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Toplantıda, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim alabilmesi amacıyla okullarda ve çevresinde yürütülen mevcut güvenlik uygulamaları, risk alanları ve ilave tedbir ihtiyaçları detaylı şekilde ele alındı.

Erzincan'dan toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal da katıldı.