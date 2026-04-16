Erzincan Belediyesi çalışanlarına yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimleri verildi.

Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında düzenlenen eğitimler, İSG kültürünün oluşturulması ve güvenli çalışma ortamının güçlendirilmesi amacıyla sürdürülüyor.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İSG Birimi koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimlerde, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal düzenlemeler, çalışan ve işverenlerin yükümlülükleri, iş yerinde alınması gereken güvenlik önlemleri ile iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında bilgi verildi.

Eğitimlerde ayrıca kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı ve güvenli çalışma yöntemleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.