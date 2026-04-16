Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Fatih Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Alperen Akcanlı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Birinciliği müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı.

Genç sporcu, 200 metre yarışında Türkiye birincisi olurken, 100 metrede ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Elde ettiği derecelerle hem okulunun hem de Bozdoğan'ın gururu olan Akcanlı, performansıyla dikkat çekti.

Alperen Akcanlı'nın başarısı eğitim camiasında memnuniyetle karşılanırken, öğrencinin ailesi, öğretmenleri ve antrenörlerinin katkısı da takdir topladı.