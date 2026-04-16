Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından Aydın'da da eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında mahalle bekçileri de gündüz saatlerinde okullarda görevlendirilmeye başlandı.

Aydın genelindeki okullarda emniyet güçleri görevlendirilirken, özellikle giriş-çıkış saatlerinde denetimler sıklaştırıldı. Okul çevrelerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik kontroller yapılırken, öğrencilerin güvenliği için hassasiyetle çalışma yürütüldüğü belirtildi. Öte yandan, kamuoyunda 'gece kartalları' olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri de gündüz saatlerinde okullarda görevlendirilmeye başlandı. Normal şartlarda gece saatlerinde devriye görevi yürüten bekçilerin, alınan yeni tedbirler kapsamında gündüz de sahada aktif rol alması dikkat çekti.

Alınan önlemlerin tamamen tedbir amaçlı olduğunu vurgulayan yetkililer, vatandaşlardan da okul çevrelerinde şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde güvenlik güçlerine bilgi vermelerini istedi. Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim görmelerinin öncelik olduğu kaydedilirken, artırılan güvenlik önlemleriyle birlikte Aydın'da okullarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin sahadaki denetimlerini aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.

'Bütün öğrencilerimizde bir korku var'

Öğrenci velilerinden Aysun Akgün, 'Şimdi bu olayların olmasındaki en büyük etken aileler. Özellikle çalışan anne babalar, çocuklarıyla ilgilenmiyorlar. İlgilenmedikleri sürece çocuklar telefonda, silahlı, bıçaklı, öldürmeli filmleri izleyerek, oyunları oynayarak, kendi kendilerine kafalarında oluşturdukları o egolarını tatmin etmek için öğrenciler de denemeye çalışıyorlar. Bunun da önleminin artık bir an önce alınması gerekiyor. Bu böyle gittiği sürece, okullar devamlı tatil olacak. Şu an bütün öğrencilerimizde bir korku var. Okula gitmek istemiyorlar. Bu aileleri de etkiliyor. Öğrencileri de etkiliyor. Bugün okulların önüne bekçiler görevlendirilmiş. Bu önlem keşke baştan alınsaydı. Baştan bir şeyler yapılsaydı. Okullara girişlerde önemli olan kontroller. Çanta kontrolü, üst aramaları yapılması gerekiyor. Bunu öğretmenler bir yere kadar yapıyor. İnşallah bu olayların tekrarı olmaz. Öğrencilerimiz de huzurla, rahatlıkla okullarına gider' dedi.