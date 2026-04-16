Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde yaşanan olaylar nedeniyle öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla il genelindeki okullar ve çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk sahalarında bulunan ilkokul ve ortaokullar başta olmak üzere tüm eğitim kurumları çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınırken, okul giriş-çıkış saatlerinde denetimler sıklaştırıldı. Jandarma ekipleri tarafından okul çevrelerinde devriye faaliyetleri icra edilerek, okul idarecileri ve çalışanlarıyla görüşmeler gerçekleştirildi. Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim görmelerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi.