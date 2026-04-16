Aydın'ın Köşk ilçesinde yapımı süren 12-18 Yaş Engelsiz Yaşam Merkezi öncesi altyapı çalışmaları başlarken, Belediye Başkanı Nuri Güler çalışmaları yerinde incelendi.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Baklaköy Mahallesi'nde yapımı planlanan 12-18 Yaş Engelsiz Yaşam Merkezi için hazırlıklar sürüyor. Proje kapsamında gerçekleştirilecek yol çalışması öncesinde devam eden altyapı çalışmaları, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler tarafından yerinde incelendi. Sahada yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden detaylı bilgi alan Başkan Güler, sürecin en kısa sürede ve sorunsuz şekilde tamamlanması adına değerlendirmelerde bulundu. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede yol yapım çalışmalarına geçileceği öğrenildi. Engelsiz yaşam anlayışıyla hayata geçirilecek merkezin ilçeye önemli katkılar sağlayacağını belirten Güler, projede vatandaşların ihtiyaçlarının ön planda tutulduğunu ifade ederek 'Ekiplerimizden süreçle ilgili detaylı bilgiler alarak, çalışmaların en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde tamamlanması adına değerlendirmelerde bulunduk. Engelsiz bir yaşam için attığımız her adımda hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını ön planda tutmaya devam ediyoruz. İlçemize değer katacak bu önemli projenin hayata geçmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.