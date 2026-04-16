Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Atça Atatürk İlkokulu öğrencileri, okul aile birliği üyeleri ve Okul Müdürü Özkan Atahan'ı makamında misafir etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldırımkaya, çocukların makam koltuğuna ayrı bir neşe kattığını belirtti. Yıldırımkaya, 'Makama çocuklarımız çok yakıştı, koltuğun en güzel hali onların neşesiyle tamamlandı' ifadelerini kullandı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Yıldırımkaya, eğitim hayatlarına ilişkin sohbet ederek çeşitli tavsiyelerde bulundu. Ziyaret sonunda Başkan Yıldırımkaya, Atça Atatürk İlkokulu ailesine teşekkür ederek öğrencilere başarılar diledi.