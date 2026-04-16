Bilecik'in Bayırköy beldesinde kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Bayırköy beldesinde Gazi Mahallesi Cevizli Sokak'ta başlatılan kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışma ile bölgedeki yol standardının yükseltildiği ve ulaşımın daha güvenli hale getirildiği bildirildi. Bayırköy Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında sokakta altyapıya uygun şekilde kilit parke taşı döşenerek yol düzenlemesi gerçekleştirildi.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, 'Beldemizde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gazi Mahallesi Cevizli Sokak'ta tamamlanan kilit parke taşı döşeme çalışması ile ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirdik' dedi.