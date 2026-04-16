Hakkâri Valisi İbrahim Taşyapan, Hakkâri-Van kara yolunun Akçalı mevkiinde meydana gelen heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcıları Cüneyt Zor ve Burak Gürbüz, Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar ile ilgili kurum amirleri ve teknik heyetin eşlik ettiği incelemelerde, bölgede yürütülen yol açma, zemin güvenliği ve risk azaltma çalışmaları yerinde değerlendirildi. Yetkililerden kapsamlı bilgi alan Vali Taşyapan, ulaşımın aksamaması için yürütülen çalışmaları da inceledi. Heyelan sonrası alternatif güzergâh ve geçici yol düzenlemeleri de gündeme alınırken, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı.

Bölgede yeni toprak kaymalarına karşı ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığı, riskli alanlarda güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve sürücülerin bilgilendirilmesi amacıyla trafik işaretlemelerinin tamamlandığı belirtildi. Yetkililer, yol güvenliğinin sağlanması ve ulaşımın kesintisiz sürdürülebilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.