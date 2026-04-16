Hakkari'de kurtların ahıra girmesi sonucu çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Hakkari merkeze bağlı Otluca köyü Uyanık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tarım ve hayvancılıkla uğraşan Hamdi Ertuş'a ait ahıra akşam saatlerinde kurt sürüsü girdi. Saldırıda yaklaşık 12 keçi ve yavrusu telef edildi. Sabah saatlerinde ahıra giden Ertuş, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Geçimini hayvancılıkla sağladığını belirten Ertuş, yaşadığı zararın karşılanmasını isteyerek yetkililerden destek talep etti.