Trabzon'da Hayrettin ve Aynur Aydın çifti 42. evlilik yıl dönümünü unutulmaz bir etkinlikle kutladı.

Trabzon'da turizm sektöründe hizmet veren Çiğdem Aydın, anne ve babası için özel bir organizasyon hazırladı. Aydın, anne ve babası için yıllar önceki mutluluklarını yeniden yaşatmak için adeta bir düğün konseptiyle 'nikah tazeleme' töreni düzenledi.

2 çocuk sahibi Hayrettin (65) ve Aynur Aydın (62) çifti kendileri için düzenlenen anlamlı etkinlikte çok sayıda akraba ve komşularıyla duygu dolu anlar yaşadı. Düzenlenen gecede, 42 yıllık sevgi bir kez daha alkışlarla taçlandı.