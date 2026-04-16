DÜZCE(İHA) - Düzce'de büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik aşı ve küpeleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalarla hayvan hastalıklarının önlenmesi, kayıt sisteminin güçlendirilmesi ve daha sağlıklı bir hayvancılık hedefleniyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler hayvan sağlığını korumak, hastalıkların yayılmasını önlemek ve hayvancılık faaliyetlerini daha güvenli hale getirmek amacıyla aşı ve küpeleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sahada sürdürülen çalışmalar kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik önemli uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Aşılama programı çerçevesinde hayvanlara şap ve brusella gibi bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu aşılar uygulanıyor. Bu sayede hem hayvan kayıplarının önüne geçilmesi hem de halk sağlığının korunması hedefleniyor.

Öte yandan yeni doğan hayvanların kayıt altına alınması amacıyla yapılan küpeleme işlemleriyle hayvanların kimliklendirilmesi sağlanıyor. Küpeleme sayesinde hayvan hareketleri izlenebilir hale gelirken, hastalıkların kontrolü ve mücadele çalışmaları da daha etkin şekilde yürütülüyor.

Yetkililer, yetiştiricilere önemli hatırlatmalarda bulunarak yeni doğan hayvanların yasal süre içerisinde bildirilmesi, aşılama takvimine uyulması ve küpesiz hayvan bulundurulmaması gerektiğini vurguladı.