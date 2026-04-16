Bilecik'te 2026 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışmaları tamamlandı.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışmalarının Bilecik il finali gerçekleştirildi. Din görevlileri arasında üç aşamalı olarak düzenlenen yarışmaların Bilecik etabı, İl Müftüsü Ahmet Dilek başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından yapılan değerlendirmelerle tamamlandı. Yarışma sonucunda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma kategorisinde Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Alınca Köyü Camii İmam Hatibi Abdullah Arslan birinci olurken, hafızlık kategorisinde Bilecik'e bağlı Taşçılar Köyü Camii İmam Hatibi Muhammed Masum Karadağ ile bayanlarda Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kumralabdal Kur'an Kursu öğreticisi Elif Zorlu il birincisi oldu. Yarışmalarda dereceye giren din görevlileri, Bilecik'i temsilen bir sonraki aşama olan bölge finaline katılmaya hak kazandı.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, 'Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık alanında görev yapan din görevlilerimizin gayreti bizleri memnun etmektedir. Yarışmalara katılan tüm görevlilerimize teşekkür ediyor, bölge finalinde ilimizi temsil edecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum' dedi.